Gobierno reconoce al Clan del Golfo como grupo armado: será llamado Ejército Gaitanista de Colombia

El Gobierno Nacional expidió la Resolución 294 del 5 de septiembre de 2025, mediante la cual reconoce oficialmente al Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), como Grupo Armado Organizado (GAO). El documento fue firmado por el ministro con funciones delegatarias, Armando Benedetti.

Según el documento, la decisión se fundamenta en la Ley 1908 de 2018, que establece los criterios para clasificar a una organización con esa categoría, entre ellos la existencia de un mando responsable y la capacidad de ejercer control territorial y realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.

“En diversos acercamientos realizados por la delegación del Gobierno Nacional con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, estas han insistido en el respeto a su autodenominación ‘Ejército Gaitanista de Colombia’”, señala el documento.

“Que, de la caracterización desarrollada por el Ministerio de Defensa Nacional, el hoy autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia cuenta con los criterios para ser sujeto de aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH), toda vez que el desarrollo de sus acciones se adecúa a los preceptos para ser caracterizado como Grupo Armado Organizado, con el que se adelanta un Espacio de Conversación Socio Jurídico, de acuerdo a lo indicado en el Literal C del Artículo 2 del capítulo I de la Ley 2272 de 2022”, se lee en la resolución.

Vea el documento a continuación: