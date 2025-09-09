Capturados siete integrantes del Clan del Golfo en Bolívar y Atlántico

Las capturas se materializaron durante una operación desplegada en Barranquilla, San Juan Nepomuceno, Turbaco, Cartagena y el corregimiento de Loma Arena, según señaló la Policía Metropolitana de Cartagena.

Dentro de los capturados figuran alias “Yoximar” y alias “Caleb”, cabecillas de esta estructura y quienes serían encargados de coordinar y ejecutar homicidios en la modalidad de sicariato en la capital de Bolívar.

“Con esta operación, se permitió el esclarecimiento de 15 homicidios, cinco (5) tentativas y una desaparición forzada, ocurridos desde el año 2023 hasta el 2025 en Cartagena y se generaron alertas que evitaron la comisión de más homicidios en la ciudad”, indicó el general Gelver Yecid Peña Ararque, comandante de la Policía de Cartagena.

También fueron capturados alias ‘Jordan’ con el rol de sicario y alias ‘Pigua’, cobrador de dineros; alias ‘Marlyn’, jefe de finanzas; y alias ‘Kofry’, jefe de sicarios, todos con anotaciones judiciales.

En lo corrido del año, se han realizado en Cartagena 4.663 capturas por diferentes delitos, entre las cuales 91 corresponden a capturas por homicidio y 629 por el delito de porte ilegal de armas de fuego.