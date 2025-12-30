Petro firmó decreto para desclasificar más de 57.000 cajas de archivos del DAS: así será el proceso

Así será el proceso de desclasificación de los archivos del DAS: son más de 57 mil cajas

Como lo anticipó La W, el pasado 22 de diciembre el presidente Gustavo Petro firmó el decreto que establece el paso a paso del proceso de desclasificación de los archivos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

De esta manera, será desarchivado un fondo que contiene 57.425 cajas con información que ha estado reservada desde hace años.

¿Cómo será la desclasificación de más de 57.000 cajas de archivos del DAS?

El Archivo General de la Nación (AGN) será el encargado de la intervención técnica y depuración archivística de más de 57.000 cajas de archivos del DAS.

Según el decreto, esto incluye procesos de foliación, primeros auxilios, restauración, descripción y digitalización de todos los documentos. Con ello se busca garantizar “la máxima publicidad a la integridad de los archivos, documentos y datos del extinto DAS”, pero sin alterar los originales.

La depuración archivística, según las disposiciones técnicas, consiste en retirar de los documentos cualquier material metálico o abrasivo, como ganchos de cosedora, clips, grapas o elementos similares que puedan deteriorar los soportes físicos. Este paso es esencial para evitar daños en el papel y garantizar la conservación de los documentos que integran el patrimonio histórico.

Tras esta fase, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) asumirá la tarea de anonimizar la información, es decir, ocultar o suprimir nombres, datos personales o detalles sensibles que puedan poner en riesgo la seguridad nacional o vulnerar derechos fundamentales. Solo una vez completado este proceso, los archivos podrán ponerse a disposición del público.

Cuando el material haya sido verificado y anonimizado, la DNI entregará los archivos al AGN, que deberá crear una versión digital de consulta pública. Esta información estará disponible para toda la ciudadanía, respetando las excepciones previstas por la ley y garantizando el derecho a la autodeterminación informativa.

El decreto también ordena que la DNI y el AGN elaboren un plan de trabajo conjunto, en el que se definan los protocolos, el presupuesto, el cronograma y las etapas de intervención. Este plan deberá publicarse en los portales web de ambas entidades.

Finalmente, el proceso será gradual y con reportes públicos. A medida que avance la restauración, digitalización y anonimización, las entidades deberán informar sobre los progresos.

“Se deberá dar publicidad y poner a disposición de la ciudadanía los archivos sobre los que se tenga avances al menos una vez cada seis meses”, establece el decreto.

