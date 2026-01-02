Maduro acusa a Colombia de no proteger la frontera con Venezuela

Este 1 de enero, el gobierno de Nicolás Maduro publicó una entrevista del mandatario venezolano con el periodista Ignacio Ramonet que se realizó, según indicaron, el 31 de diciembre de 2025.

Durante la conversación, Nicolás Maduro acusó a Colombia de no proteger la frontera y dijo que su gobierno ha tenido que destinar “miles de millones” para contar con personal desplegado en los más de 2.200 kilómetros de frontera entre ambos países.

“Tenemos un combate tremendo en la frontera. Dedicamos miles de millones de recursos para tener policías, soldados, operativos porque la frontera colombiana está totalmente desprovista de protección militar policial. Hemos creado tres zonas de paz en todos los 2.200 kilómetros de frontera con Colombia pero no hay ninguna colaboración del lado colombiano, así que todo el trabajo lo tenemos que hacer nosotros”, dijo Maduro.

Según dijo, su gobierno derribó 40 aeronaves vinculadas al narcotráfico y aseguró que “todas venían de Colombia”.

Aseguró además que, “Venezuela tiene un modelo perfecto contra el narcotráfico” al tiempo que indicó que el país es “víctima” del tráfico de drogas colombiano.

