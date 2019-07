Niña de nacionalidad hondureña se suicidó por estar separada de su padre

Manuel Gamez, padre de la niña de 13 años que se trató de suicidar, hablo en la W, y contó detalles de lo que fue su vida a través de la migración debido a los altos problemas que ha venido teniendo Honduras de forma interna.

Sin embargo, cuenta Gamez, que cuando la niña nació su madre la abandonó, y por ello cuando creció y vio la situación que afrontaba el país, decidió enviarla a Estados Unidos con unas hermanas suyas que tenían acilo político en el estado norteamericano por ello así lo manifiesta “Tenía que buscar la forma en que mi hija estuviera segura debido a la situación que se presentaba en mi país”.

Cuenta que cuando lo detuvieron, pensando que podía llegar allí y poder encontrarse con su hija, lo detuvieron, y ante la insistencia de ella por verle, optó por suicidarse “o viví en Estados Unidos, y mi hija se vino con un tío y yo me quede en Honduras, luego yo traté de reunirme con ella, y me detuvieron” dijo.

Finalmente narró que su hija era una niña muy juiciosa y que se destacaba por ser una excelente alumna, por ello la recuerda con el cariño que siempre le tuvo pese a las dificultades “En mi país no había ni forma de como estudiar, en Estados Unidos, sí había se podía porque allá estaban mis hermanas, de hecho mi hija era una de las mejores estudiantes” puntualizó.

Lea en La W: