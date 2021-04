No me da lástima humillar a mis clientes: dominatriz financiera

Mistress Marley, dominatriz financiera, dijo en La W que “lo más raro que me han pedido es que hackee su cuenta personal y la publique en mis redes sociales”.

Sobre si le da lástima hacer las cosas que le piden los clientes manifestó que, “nunca lo siento porque son personas que lo solicitan y se sienten bien con eso. Ellos son de todas las edades y el único requisito que pido es que sean mayores de edad”.

Además, indicó que “no es una estimulación sexual, sino psicológica y mental, no lo veo como un trabajo”.

Señaló que “los hombres pueden querer sexo, pero no es lo que hago. Tengo mi equipo de seguridad por si alguien se quiere sobrepasar. No me reúno con cualquier persona”.