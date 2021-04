La dominatriz que gana dinero por humillar a sus fans

Mistress Marley viajó a Tulum, México, para celebrar sus 27 años y alquiló una villa de cuatro dormitorios con piscina de piedra caliza, playa privada y un chef personal.

Cuando quería ganar dinero, cogía su iPhone y les pedía a sus fans que le financiaran su viaje. “Tulum ha sido increíble hasta ahora. ¡Sigan financiando mi viaje!", publicó en su Twitter.

Betaboy10, uno de sus seguidores y quien dio $ 500, le dijo que tomara todo su dinero ya que él no lo merecía. Por su parte, Peter Zapp envió $ 400 con un mensaje diciendo "haría cualquier cosa para ser de tu propiedad".

Por la pandemia, las trabajadoras sexuales han buscado la manera de conseguir dinero en línea para tener distanciamiento social con sus clientes. Por tal razón, los finsubs envían sus contribuciones monetarias para que una dominatriz financiera los humille.

"Este trabajo es controlar a alguien a través de su billetera. Me encanta despertarme todos los días y darme cuenta de que los hombres sumisos pagan todas mis cuentas y yo no gasto un centavo", dijo Marley a The New York Times.

Las citas se realizan virtualmente, pero hay otras que se hacen en persona. Los insultos pueden ser por momentos o por horas hasta alcanzar un límite monetario y que la cuenta del finsub llegue a ceros.