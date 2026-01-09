El acuerdo comercial de la Unión Europea con el Mercosur se firmará el 17 de enero en Paraguay

El acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) se firmará en la capital paraguaya, Asunción, el próximo 17 de enero, país que ostenta la presidencia rotatoria del bloque sudamericano, confirmó este viernes el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez.

“En conversación con mis colegas, los ministros de Relaciones Exteriores, hemos acordado que dicha firma será el próximo sábado 17 de enero en Asunción del Paraguay”, dijo Ramírez en una conferencia de prensa telemática.

La decisión fue tomada luego de que este viernes una mayoría de los gobiernos de la UE dio el visto bueno al acuerdo de asociación con el Mercosur, integrado por Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia, en proceso de adhesión.

El jefe de la diplomacia paraguaya indicó que el acuerdo aprobado por la Comisión Europea “se basa en los tres capítulos negociados”, uno del ámbito comercial, otro político y uno último de cooperación.

Igualmente, destacó que el acuerdo “tendrá que ser ratificado por los respectivos Congresos de los países partes del Mercosur” para que después entre en vigor.

Añadió que se trata de “un momento histórico”, al destacar que luego de más de 25 años de negociaciones y de “muchísimos desafíos” la firma del pacto finalmente se contratará.

Ramírez destacó que se trata de “uno de los mayores acuerdos de la historia de nuestro planeta”, que abrirá un mercado de más de 700 millones de personas de dos bloques que justos aglutinan cerca del 25 % del producto interno bruto (PIB) global.

El Consejo de la Unión Europea (UE), en el que están representados los Gobiernos de los Veintisiete, respaldó oficialmente este viernes por mayoría cualificada (un 55 % de los países que representen a un 65 % de la población de la Unión) el acuerdo con el Mercosur.

Los Estados miembros de la UE consensuaron esta jornada una mejoría de las salvaguardas que deberá validar a continuación la Eurocámara en primera lectura, enfocadas en que la UE pueda reaccionar rápidamente ante las perturbaciones del mercado causadas por un aumento de las importaciones agrícolas procedentes del Mercosur.

