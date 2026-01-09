Presidente Gustavo Petro se reunirá con Donald Trump en la primera semana de febrero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que se reunirá con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, en la Casa Blanca, la primera semana de febrero.

“Espero con interés reunirme con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero. Estoy seguro de que será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos, pero es necesario impedir la entrada de cocaína y otras drogas a Estados Unidos. ¡Gracias por su atención!”, dijo el mandatario estadounidense.

Ambos mandatarios protagonizaron una agria confrontación verbal durante el año pasado, hasta que acordaron limar asperezas en una conversación telefónica de más de una hora el miércoles.

Noticia en desarrollo...