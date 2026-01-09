Petro quiere “detener una guerra mundial” en su visita a la Casa Blanca

En entrevista con la cadena estadounidense CBS, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la llamada telefónica que sostuvo con su homólogo Donald Trump, en la que abordaron temas como Venezuela, su visita a Washington y la lucha contra el narcotráfico.

Según Petro, durante la llamada, que duró aproximadamente una hora, Trump no mencionó Venezuela, pero el tema fue abordado por iniciativa del mandatario colombiano.

El hecho de que Trump no lo haya mencionado podría significar que quiere hablar de eso “exclusivamente en persona”, dijo Petro.

Cabe destacar que el presidente Trump dijo en Truth Social, su red social, que se reunirá con Petro en la Casa Blanca.

“Creo que él cree en un gobierno compartido, pero no separado de la idea de mantener el control del petróleo”, afirmó el jefe de Estado colombiano a la periodista de CBS Lilia Luciano, añadiendo que no respalda del todo las intenciones de Estados Unidos en Venezuela. No obstante, aclaró que él y Trump comparten una visión sobre quién debería gobernar Venezuela en adelante.

Cuando CBS le pregunta si está sugiriendo un gobierno compartido entre el régimen actual y la oposición, Petro responde un rotundo ‘sí’.

Por otra parte, confesó nunca haber hablado con María Corina Machado. “La invité una vez y no quiso venir. Obviamente me sorprendió que Trump pensara lo mismo que yo”, aseguró en referencia a que Trump dijo que Machado no tiene el respaldo suficiente para gobernar Venezuela.

El objetivo de Petro es “detener una guerra mundial”

Con respecto a su visita a Washington, la cual fue anunciada por el presidente Trump, Petro afirmó que su objetivo es “detener una guerra mundial”.

A su vez, se refirió a su relación con Trump: “Mire, lo que más me da miedo —y no voy a decir que no tenga miedo— es ser amenazado cuando veo las imágenes de helicópteros volando y misiles [en Venezuela], cuando ni siquiera tenemos un sistema de defensa aérea… Pero que ocurra algo aquí contra el presidente de Colombia… Eso, sin duda, provocaría una guerra civil y también una hostilidad hacia Estados Unidos que Estados Unidos no merece. Sería una política estúpida”.

Según Petro, Trump le dijo durante la llamada que “han dicho tantas mentiras sobre usted como las que han dicho sobre mí”.

Estados Unidos “no sabe” del éxito que Colombia ha tenido en la lucha contra las drogas

Sobre las drogas, el mandatario colombiano dijo que uno de los puntos en los que más énfasis hizo fue en “nuestros éxitos en la lucha contra el narcotráfico en Colombia”, los cuales “van en contra de la narrativa que han creado en Estados Unidos. Yo llamo a esto celos políticos [por nuestros éxitos contra] el narcotráfico colombiano, y (…) Estados Unidos no sabe nada de eso”.

Escuche W Radio en vivo aquí: