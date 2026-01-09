Bogotá

Familia denuncia desaparición de una mujer de 77 años en Castilla, Bogotá

Su hija Sandra Millán alerta que su madre tiene diagnósticos psiquiátricos.

Consuelo Vargas, mujer desaparecida en el barrio Castilla en Bogotá. FOTOS: Suministradas

Juliana Hernández

Se trata de Consuelo Myriam Vargas Cardona, una mujer de 77 años que fue vista por última vez en el barrio Castilla, en Bogotá, el pasado 7 de enero de 2026.

Sandra Millán, su hija, reveló a W Radio que su madre salió de su casa en Castilla y no ha vuelto a tener información sobre su paradero.

Entre las principales alarmas de la familia se encuentra el estado de salud de Consuelo, quien está diagnosticada con epilepsia, hipertensión, vértigo y además, tiene antecedentes psiquiátricos.

El día de su desaparición llevaba un chal gris y un pantalón negro con flores.

