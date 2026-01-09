Familia denuncia desaparición de una mujer de 77 años en Castilla, Bogotá

Se trata de Consuelo Myriam Vargas Cardona, una mujer de 77 años que fue vista por última vez en el barrio Castilla, en Bogotá, el pasado 7 de enero de 2026.

Sandra Millán, su hija, reveló a W Radio que su madre salió de su casa en Castilla y no ha vuelto a tener información sobre su paradero.

Entre las principales alarmas de la familia se encuentra el estado de salud de Consuelo, quien está diagnosticada con epilepsia, hipertensión, vértigo y además, tiene antecedentes psiquiátricos.

El día de su desaparición llevaba un chal gris y un pantalón negro con flores.

