Subió tarifa de TransMilenio: comenzará a regir desde el 14 de enero, ¿en cuánto quedó?

Bogotá

Desde el 14 de enero entrará en vigencia la nueva tarifa del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá.

Para 2026, la tarifa unificada de los servicios troncales de TransMilenio, TransMiZonal y TransMiCable será de $3.550 , lo que representa un ajuste del 10,9 %, inferior a la variación del salario mínimo y a los principales indicadores de costos del Sistema

“Necesitamos seguir operando y llegando a todos los rincones de la ciudad. Necesitamos encontrar un balance entre los ingresos y los costos del sistema”, dijo María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio.

Lea más: Precio del pasaje de TransMilenio subiría $350: así quedaría, según proyecto de decreto del Distrito

Entretanto, se dará continuidad al componente de Pasajes Gratis. Este componente, liderado por la Secretaría de Integración Social y enmarcado en la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado, seguirá operando en 2026 sin verse afectado por el incremento en la tarifa del Sistema.

Sumado a esto, parte del fortalecimiento del componente, a partir de febrero de 2026 se ampliará la cobertura, incorporando nuevas personas beneficiarias en condición de exclusión extrema, entre ellas:

Personas que habitan en viviendas tipo pagadiarios. ( 7 pasajes por persona)

( 7 pasajes por persona) Personas mayores vinculadas a los Centros de Cuidado Transitorio. ( 8 pasajes gratis por persona)

( 8 pasajes gratis por persona) Habitantes de calle atendidos a través del servicio de Hospedaje Social. ( 22 pasajes por persona)

Así las cosas, más de 6.200 nuevas personas serán incluidas en los beneficios, “garantizando que el ajuste tarifario no profundice brechas sociales y que la movilidad siga siendo una herramienta clave para el acceso a servicios, oportunidades y procesos de inclusión social”, dijo el secretario de Integración, Roberto Angulo.

Por su parte, la Secretaría de Educación continuará beneficiando a estudiantes de los colegios públicos de la ciudad con subsidios de transporte escolar, que en 2025, beneficiaron a cerca de 23 mil estudiantes con una inversión aproximada a los $24.000 millones.

Lea también: TransMilenio cumple 25 años de operación: así funciona hoy el sistema

El subsidio se paga en abonos según la asistencia del estudiante a clases, a través de dos modalidades:

Transferencia monetaria a adulto responsable o estudiante mayor de edad

o estudiante mayor de edad Transferencia monetaria para la recarga de la tarjeta personalizada Tu Llave Plus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

Durante 2026 se dará continuidad a:

Cobertura de toda la ciudad con diferentes modos de transporte integrados.

La ventana de tiempo de 125 minutos (2 horas y 5 minutos) para realizar transbordos a cero pesos.

La expansión del TransMiPass, que actualmente beneficia a más de 14.000 usuarios frecuentes. Antes el usuario de TransMiPass se ahorraba $739 por pasaje, ahora, ahorrará hasta $1.089 por pasaje.

usuarios frecuentes. Antes el usuario de TransMiPass se ahorraba $739 por pasaje, ahora, ahorrará hasta $1.089 por pasaje. Los pasajes gratis por el uso de TransMiBici.

Subsidios de transporte escolar para estudiantes de colegios públicos y beneficiarios de Jóvenes a la E.

Escuche W Radio en vivo: