¿Cuándo regresan a clases los colegios públicos en Bogotá en 2026? Conozca el calendario académico

Bogotá

Se va terminando el año 2025 y con la llegada del 2026 todas las instituciones educativas comienzan a oficializar su respectivo calendario académico.

Lo anterior, con el fin de ir organizando las diferentes actividades escolares y no escolares, para estudiantes y profesores, que se llevarán a cabo en el próximo año.

Es el caso de Bogotá, en donde la administración distrital, por medio de la Resolución 2433 del 27 de octubre de 2025, publicó todas las fechas del calendario para los colegios de educación prescolar, básica y media oficiales de la ciudad.

Por eso, en W Radio le contamos todos los detalles, especialmente para que tenga en cuenta cuándo es el regreso a clases.

¿Cuándo regresan a clase los colegios oficiales de Bogotá?

Pues bien, en la resolución, la Alcaldía de Bogotá informó que para el 2026 el calendario académico lectivo de trabajo con los estudiantes constará de 40 semanas que se distribuirán en 2 semestres.

El primer periodo constará con 20 semanas, y el segundo periodo con la misma cantidad.

Así las cosas, estos periodos constituyen unas de las cosas más relevantes que es el regreso a clases.

Según las fases mencionadas, el regreso a clases será el lunes, 26 de enero de 2026 , hasta el 21 de junio, cuando acaba el primer periodo.

El segundo va desde el 6 de julio de 2026, hasta el 29 de noviembre.

¿Cuándo serán las vacaciones para colegios oficiales de 2026?

Ahora, dentro de la resolución la Alcaldía de Bogotá también publicó las fechas de las diferentes vacaciones que tendrán los estudiantes de los colegios oficiales de Bogotá.

Para este 2026, y como comúnmente ha sido, son cinco los recesos académicos que habrá el siguiente año.

Esos cinco recesos equivalen a 12 semanas de vacaciones. que se distribuyen así:

Del 13 al 25 de enero de 2026 - 2 semanas

Del 30 de marzo al 5 de abril de 2026 - 1 semana

Del 22 de junio al 06 de julio de 2026 - 2 semanas

Del 5 al 12 de octubre de 2026 - 1 semana

Del 30 de noviembre de 2026 al 11 de enero de 2027 - 6 semanas

¿A qué periodos del año corresponden esas cinco fases de vacaciones de 2026?

Las primeras vacaciones corresponden a las restantes de final de año.

Las segundas son de la Semana Santa de 2026.

Las terceras vacaciones son las de mitad de año.

El cuarto periodo de vacaciones es la semana de receso escolar.

La última fase corresponde a las vacaciones de mitad de año.

