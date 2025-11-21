Calendario académico 2026 para los colegios en Bogotá: tome nota de los ingresos y vacaciones

La Secretaría de Educación de Bogotá compartió el calendario académico para los colegios oficiales de educación preescolar, básica y media de la capital para el año 2026.

A través de la Resolución 2433 del 27 de octubre de 2025 se organizó el servicio educativo para la comunidad el año entrante, esto con el objetivo de que las instituciones y docentes tengan claros los tiempos de planeación, desarrollo y descanso del siguiente año.

Siendo así, informaron que los estudiantes regresarán a las aulas de clases el próximo 26 de enero. Asimismo, el año escolar culminará hasta el 29 de noviembre de 2026.

En este tiempo, tendrán periodos de vacaciones establecidas por la misma entidad por parte de la semana santa y la semana de receso estudiante de octubre. Así como el descanso de mitad de año.

De este modo, los docentes tendrán cinco semanas de desarrollo institucional, las cuales se dividen de la siguiente manera:

Dos serán en enero

Una se dará en abril

Otra de dará en octubre

Una final en diciembre

El artículo 2 de la Resolución 2433 del 27 de octubre de 2025, estableció que “las cuarenta (40) semanas lectivas de trabajo con estudiantes se distribuirán en los dos (2) semestres del año 2026”.

Semanas lectivas de trabajo con estudiantes para 2026:

Primer periodo: Del 26 de enero al 21 de junio de 2026

Segundo periodo: Del 6 de julio al 29 de noviembre de 2026 20 semanas 20 semanas

Es de destacar que “para el desarrollo de las cuarenta (40) semanas lectivas de trabajo académico con estudiantes el rector o rectora, o el director o directora rural del establecimiento educativo oficial respectivo, fijará el horario de cada docente, distribuido para cada día de la semana, señalando el tiempo dedicado al cumplimiento de la asignación académica, a las actividades curriculares complementarias y a la orientación de las y los estudian es. Este horario debe publicarse en lugar visible del colegio y comunicarse a cada docente, durante las cuatro (4) primeras semanas al inicio de cada semestre”.

Vacaciones para estudiantes de colegios en 2026

Estas serán loas doce (12) semanas previstas para receso estudiantil para 2026:

Del 13 al 25 de enero de 2026: 2 semanas

2 semanas Del 30 de marzo al 5 de abril de 2026: 1 semana

1 semana Del 22 de junio al 06 de julio de 2026: 2 semanas

2 semanas Del 5 al 12 de octubre de 2026: 1 semana

1 semana Del 30 de noviembre de 2026 al 11 de enero de 2027: 6 semanas

Vacaciones para directivos y docentes de colegios en 2026

Estas serán las 7 semanas de receso previstas en 2026:

Del 22 de junio al 5 de julio de 2026: 2 semanas

2 semanas Del 7 de diciembre de 2026 al 11 de enero de 2027: 5 semanas

Semanas de desarrollo institucional para 2026

Primera semana: Del 13 al 18 de enero de 2026 Sequnda semana: Del 19 al 25 de enero de 2026 Tercera semana: Del 30 de marzo al 5 de abril de 2026 Cuarta semana: Del 5 al 11 de octubre de 2026 Quinta semana: Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2026

"Las actividades durante las semanas de desarrollo institucional se refieren al tiempo dedicado por directivas docentes y docentes, a la planeación, formulación, desarrollo, evaluación, revisión o ajustes del proyecto educativo institucional; a la elaboración, seguimiento y evaluación del plan de estudios; a la investigación, actualización pedagógica y formación docente; a la evaluación institucional anual; a la planeación institucional para garantizar los ajustes necesarios y razonables que se deban realizar durante el año; y a otras actividades de coordinación con organismos o instituciones que incidan directa o indirectamente en la prestación del se educativo“, informaron.