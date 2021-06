Pedro Castillo no sabe definir qué es monopolio y periodista se lo explica

Pedro Castillo y Keiko Fujimori son los dos políticos que disputaron las elecciones presidenciales en Perú en medio de las denuncias de fraude electoral presentadas por la candidata de derecha.

A falta de poco para terminar el conteo de votos, Castillo, quien es apoyado por el expresidente Evo Morales, indicó que su partido había ganado las elecciones a pesar del estrecho margen de ventaja que le tiene a Fujimori.

En medio de toda la polémica, usuarios en redes sociales compartieron el video de una entrevista que tuvo Castillo y por la que recibió varias críticas.

En la entrevista, el periodista le pregunta sobre cuáles monopolios empresariales hay en Perú, pero Castillo titubea y da varias respuestas erróneas por lo que el comunicador tuvo que corregirlo en pleno diálogo.

“Sara, Falabella, Metro. Son un monopolio porque aglutina para sacar un beneficio personal o empresarial sin importarle el Estado o el pueblo”, fueron las palabras de Castillo.

“Eso no es un monopolio, eso no tiene rostro social. Un monopolio lo fuerza a que sea el vehículo único a través de lo que yo puedo acceder a algo. Si yo no quiero comprar en Sara o Falabella puedo irme a otro lado”, explicó el periodista.