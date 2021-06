Keiko Fujimori debe reconocer que perdió las elecciones: Dina Boluarte

En las elecciones de Perú, Pedro Castillo suma el 50,2 %, mientras Keiko llega al 49,7 % con el 96 % de las mesas escrutadas.

Dina Boluarte, candidata a la vicepresidencia de Pedro Castillo, manifestó en La W que “esperemos que esté llegando entre hoy y mañana la votación del extranjero, donde el pulso mayoritario es para Castillo”.

Sobre las afirmaciones de Keiko Fujimori sobre un posible fraude indicó que “ya no me extraña nada, ella dijo que iba a respetar las votaciones de estas elecciones, no ha pasado 24 horas y ya dijo que hubo fraude sin tener pruebas. Yo llamaría a que la señora en algún momento tenga algo de sencillez y de humildad y reconocer que perdió estas elecciones”.

Por otro lado, dijo que “el Perú está cansado de la Constitución donde se ha entregado toda la riqueza a las multinacionales y generando pobreza, por eso hemos dicho que vamos a convocar a un referendo”.