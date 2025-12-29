Fiscalía respondió a Petro por extradición de ‘Mono Gerley’: “Se solicitó desde el 28 de noviembre”

Presidente Gustavo Petro y logo de la Fiscalía. Fotos: (Cortesía: Presidencia) / Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación le respondió al presidente de la República, Gustavo Petro, el fuerte cuestionamiento que hizo en su cuenta oficial de X sobre los supuestos retrasos en la extradición de ‘Mono Gerley’, cabecilla del ELN.

El ente acusador aclaró que desde el pasado 28 de noviembre elevó la solicitud formal de extradición del ciudadano Gerly Sánchez Villamizar, alias ‘Mono Gerley’, supuesto articulador de una red de lavado de activos al servicio del ELN.

Cabe recordar que Sánchez Villamizar fue capturado en España tras un operativo de inteligencia internacional en el que participaron la Fiscalía, la Dijín de la Policía Nacional y la Guardia Civil española.

Finalmente, la Fiscalía reiteró que el “procedimiento de extradición se ha surtido por las vías legales y diplomáticas correspondientes, sin omisiones ni dilaciones”.

¿Qué dijo el presidente Petro?

En la tarde de este lunes, el jefe de Estado publicó una dura crítica a la Fiscalía General de la Nación y a la jefa del ente acusador, Luz Adriana Camargo.

“Extrañamente, la Fiscalía de Colombia no se ha movido para pedir en extradición a alias ‘Mono Gerley’, detenido en España. Es el principal lavador de activos del traqueteo del ELN. Es el capo”, dijo.