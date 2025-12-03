Fue detenido en Madrid, España, alias ‘Mono Gerly’, presunto tercer cabecilla del ELN

Este miércoles, 3 de diciembre, fue detenido en Madrid, capital de España, alias ‘Mono Gerly’, presunto tercer cabecilla del ELN.

La captura tuvo en el centro de la ciudad, en donde el colombiano se encontraba instalado desde octubre que ingresó a la ciudad en compañía de su pareja, con quien, además, habría abierto un comercio.

El detenido, vinculado al denominado Frente de Guerra Oriental del ELN, una facción que opera en los departamentos colombianos de Arauca, Casanare y Boyacá, se habría consolidado como el tercer cabecilla del Comando Central de la organización desde el año 2004, pasando de la estructura operativa a la financiera.

De acuerdo con las investigaciones, la principal función de ‘Mono Gerly’ no era militar, sino económica, pues era el encargado de coordinar a las personas que prestaban apoyo al ELN, manejando los laboratorios para procesar la droga o entregar el dinero en efectivo para blanquearlo comprando fincas, terrenos, casas o en casas de cambio.

La captura de ‘Mono Gerly’ representa un golpe directo a la estructura financiera de este grupo armado y es el resultado de una investigación internacional iniciada tras una orden de detención según informa el Ministerio del Interior.

