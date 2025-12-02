A la cárcel alias “Barbero”, presunto delincuente con nexos con el ELN y los AK 47

Cúcuta

La Fiscalía judicializó a un hombre por su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Se trata de Andrés Eloy González Lambertinez, conocido con el alias “Barbero”, quien fue capturado en flagrancia el pasado 29 de noviembre por el CTI en articulación con la Policía y Ejército, durante una diligencia de allanamiento y registro en una vivienda en el barrio Ospina Pérez de Cúcuta.

Las indagaciones adelantadas por la Fiscalía habrían demostrado que alias “Barbero”, utilizaba la fachada de una barbería para almacenar sustancias estupefacientes que posteriormente eran comercializadas. En el procedimiento fueron incautadas una pistola calibre 9 mm, 68 cartuchos de diferentes calibres, dos armas traumáticas, 105 gramos de base de coca, una gramera, tres celulares, una granada de gas y elementos para dosificar estupefacientes.

Así mismo, el Ejército a través de un comunicado, aseguró que este hombre, sería “un presunto integrante de una organización delincuencial transnacional que tenía intimidados a comerciantes con el cobro de extorsiones y se dedicaba al tráfico de estupefacientes. Está organización tiene vínculos criminales con el frente urbano Carlos Germán Velasco Villamizar del ELN y el grupo autodenominado AK-47. Este sujeto enviaba videos intimidantes a los comerciantes, en los que mostraba armamento y material explosivo que fue incautado durante el procedimiento operacional”.

En audiencias preliminares el procesado no aceptó los cargos imputados y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.