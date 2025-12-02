Seis heridos deja el lanzamiento de dos granadas en Cúcuta contra una vivienda y un comercio

Cúcuta

Después de las 5:00 de la tarde del lunes, 1 de diciembre, y hasta la 1:00 de la mañana del martes, 2 de diciembre, al menos seis personas resultaron heridas en dos ataques con granadas en Cúcuta.

El primero hecho se presentó contra una vivienda en el barrio Pizarro, parte alta, dejando como saldo una persona herida.

Hasta el lugar de los hechos llegó el comandanta de la policía metropolitana de Cúcuta, quien aseguró que alias “El Mono”, sería el responsable de esta acción. “Dispuse todas las capacidades institucionales para capturar a este sujeto. En esta zona, tiempo atrás, delinquía alias ”9mm", delincuente capturado la semana anterior por la policía metropolitana. No permitiremos que la delincuencia se siga apoderando de esta zona“, enfatizó el coronel Fabio Ojeda, comandante de la policía metropolitana de Cúcuta.

Ocho horas más tarde, fue lanzado otro artefacto explosivo contra un establecimiento comercial, más exactamente una compra-venta, ubicada en el barrio aeropuerto. Este hecho dejó al menos cinco personas heridas, quienes fueron trasladados hasta un centro asistencial de la ciudad de Cúcuta, donde se recuperan de sus heridas.

La hipótesis que manejan las autoridades, es que este segundo caso, podría tener relación con amenazas extorsivas.