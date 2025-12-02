Nuevo ataque con explosivos lanzados desde drones, deja tres personas heridas en el Catatumbo
El hecho se presentó en zona rural del municipio de Tibú.
Catatumbo
Una nueva acción violenta, contra viviendas de civiles, en la región del Catatumbo, deja al menos tres personas heridas, entre ellas una menor de edad.
Según lo dio a conocer la misma comunidad, grupos armados lanzaron explosivos a través de drones a varias viviendas en la vereda Miramontes, zona rural del municipio de Tibú, en Norte de Santander.
Más información
En medio de esta acción violenta, habitantes de la misma vereda fueron quienes prestaron auxilio a las víctimas y lograron su evacuación a un centro médico, donde reciben atención especializada.
Es de resaltar que este hecho violento, dejó daños materiales en varias viviendas.
La comunidad da a conocer su temor, ante esta práctica de los grupos ilegales, asegurando que ni en sus propias viviendas se sientes tranquilos y seguros.