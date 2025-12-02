Nuevo ataque con explosivos lanzados desde drones, deja tres personas heridas en el Catatumbo

Dron con explosivos deja tres personas heridas en la vereda Miramontes. / Foto: Cortesía.

Catatumbo

Una nueva acción violenta, contra viviendas de civiles, en la región del Catatumbo, deja al menos tres personas heridas, entre ellas una menor de edad.

Según lo dio a conocer la misma comunidad, grupos armados lanzaron explosivos a través de drones a varias viviendas en la vereda Miramontes, zona rural del municipio de Tibú, en Norte de Santander.

Más información Habitantes del barrio Lleras están a la expectativa por partido del Cúcuta Deportivo

En medio de esta acción violenta, habitantes de la misma vereda fueron quienes prestaron auxilio a las víctimas y lograron su evacuación a un centro médico, donde reciben atención especializada.

Es de resaltar que este hecho violento, dejó daños materiales en varias viviendas.

La comunidad da a conocer su temor, ante esta práctica de los grupos ilegales, asegurando que ni en sus propias viviendas se sientes tranquilos y seguros.