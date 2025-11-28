Ejército de Ecuador destruye dos campamentos que pertenecerían a disidencia del ELN

El Ejército ecuatoriano desmanteló dos campamentos “utilizados como centros de abastecimiento logístico” por parte de “grupos irregulares armados colombianos”, en específico al frente Comuneros del Sur, una disidencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, informó este viernes el Ministerio de Defensa.

Puede leer: Enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el ELN en el Catatumbo dejan varias personas muertas

Los campamentos estaban ubicados en el municipio de Espejo, de la provincia de Carchi, fronteriza con Colombia, y en ellos los soldados encontraron 2.360 municiones, uniformes “tipo guerrillero” y un artefacto explosivo tipo trampa, que fue neutralizado.

La cartera de Estado señaló que esta operación generó una afectación de 120.000 dólares al frente Comuneros del Sur, lo que debilitó “significativamente su capacidad operativa y de sostenimiento”.

El pasado lunes, autoridades militares colombianas informaron sobre una operación realizada con sus pares ecuatorianos contra esta disidencia, lo que dejó un muerto y cuatro heridos en el suroeste de Colombia.

El Gobierno ecuatoriano, por su parte, ha señalado que bandas criminales nacionales se han aliado con grupos armados colombianos para explotar varios enclaves de minería ilegal, además de para traficar armas y drogas.

En mayo de este año, el presidente Daniel Noboa amplió su “guerra” declarada contra las bandas del crimen organizado que operan en el país a los Comuneros del Sur y también al Frente Oliver Sinisterra y a los Comandos de la Frontera, y los identificó como “grupos armados organizados” por su incidencia en territorio nacional.

La decisión la tomó después de que once militares fueran asesinados el 9 de mayo en una emboscada mientras realizaban un operativo contra la minería ilegal en la Amazonía, un ataque que el Gobierno atribuyó a los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Escuche W Radio en vivo: