Corte Suprema avala extradición de acusado de vender armas al ELN a cambio de cargamentos de cocaína

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dio concepto favorable a la extradición del ciudadano Wisam Nagib Kherfan Okde, señalado de ser el líder de una organización de tráfico de drogas, lavado de activos y de venta de armas al ELN.

Los magistrados, con ponencia del magistrado Diego Corredor Beltrán, dieron luz verde a la extradición de Kherfan Okde tras valorar positivamente el dossier entregado por una Corte en Estados Unidos.

Dentro de las pruebas, aparecen declaraciones de agentes de la DEA, así como de fiscales, que señalan a Kherfan de ser el enlace en Colombia de una red mundial de lavado de dinero con sede principal en el Líbano.

De hecho, en el indictment (acusación) se sindica a Kherfan de tener contactos a alto nivel con el gobierno sirio -régimen de Bashar Al Assad-.

“Desde aproximadamente abril de 2024 hasta la actualidad, Kherfan (…) acordaron suministrar armas de uso militar desviadas del régimen de Assad en Siria al ELN a cambio de cientos de kilogramos de cocaína.

Según el expediente, Kherfan se reunió con miembros del ELN entre ellos un inspector de ese grupo ilegal, para intercambiar un cargamento de droga de 500 kilos que fue puesto en el puerto de Latakia (Siria) y escondido en un contenedor de fruta, a cambio de armas.

Así entonces se sustentaron las conclusiones de la Corte Suprema de Justicia. “Presuntamente el requerido actuó como intermediario en transacciones de armas entre diferentes clientes, entre ellos, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) a los que proporcionaba servicios de lavado de dinero”.