Masacre de 8 líderes religiosos en Guaviare: envían a prisión a alias ‘Morocho’

Un juez de control de garantías envió a prisión a Excehomo Pabón Amaya, alias ‘Morocho’, supuesto integrante de las disidencias de las Farc que habría participado en el asesinato y desaparición de ocho líderes religiosos en Calamar (Guaviare), entre el 4 y 5 de abril de este año.

Según la investigación de la Fiscalía, el procesado habría citado a dos de las víctimas y luego las trasladó por el río Itilla hasta la finca La Ojona.

Posteriormente, se habría trasladado hasta un sector conocido como Puerto Nuevo, donde supuestamente exigió a otros cinco líderes religiosos que salieran de sus viviendas para trasladarlos en una embarcación al lugar en el que estaban las demás personas.

“En el predio, los representantes de la comunidad religiosa fueron retenidos por hombres armados que los fotografiaron y cuestionaron porque equivocadamente les atribuían pertenecer al ELN”, informó la Fiscalía.

En medio de la investigación se logró establecer que los líderes religiosos fueron amarrados con cuerdas y cadenas y a la fuerza fueron trasladados a una zona selvática “donde los atacaron a quemarropa con armas de fuego y sepultaron para evitar que fueran encontrados”.

Con el apoyo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Ejército y la Policía Nacional, los cadáveres fueron exhumados y entregados dignamente a sus familiares.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a Pabón Amaya los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada agravada, homicidio agravado y porte ilegal de armas agravado de uso privativo y personal.

Alias ‘Morocho’ no aceptó los cargos y el juez ordenó que cumpla la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.