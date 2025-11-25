Tribunal Superior de Antioquia condenó en segunda instancia a Santiago Uribe Vélez

El Tribunal Superior de Antioquia revocó la absolución y en su lugar, condenó a Santiago Uribe Vélez, por el caso de ‘los 12 apóstoles’, por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y concurso de delitos de lesa humanidad.

En un fallo de segunda instancia, tumbó el fallo del juez primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, que el 13 de noviembre de 2024, lo absolvió en medio de la investigación por la conformación de un grupo paramilitar en Antioquia.

NOTICIA EN DESARROLLO...