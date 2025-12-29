Exministro Wilson Ruiz pide a la Procuraduría ponerle la lupa a Comité para Asamblea Constituyente

El exministro de Justicia, Wilson Ruiz, por medio de una carta dirigida a la Procuraduría, le solicitó a la Procuraduría General de la Nación investigar la posible participación en política de los funcionarios públicos que inscribieron el Comité de Recolección de Firmas para la Asamblea Constituyente.

Cabe recordar que la inscripción de dicho comité fue encabezada por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y ha sido promovida por el Gobierno, aunque ha sido presentada como una iniciativa ciudadana.

Además, el expresidente de la Judicatura y candidato al Congreso, le pidió a la Registraduría la copia del expediente del Comité, para que se informe sobre el mecanismo de participación utilizado, la verificación de los formularios, los topes de financiación y medidas que permitan, sobre todo, garantizar la neutralidad institucional.

“Es un abuso de poder. El presidente no puede inventarse caminos diferentes por fuera de la ley y la Constitución”, sentenció Ruiz.

Asimismo, agregó que, según su criterio, la propuesta de una constituyente, tal como la está planteando el Gobierno, no tiene ningún tipo de viabilidad legal ni constitucional. “Las firmas ciudadanas no convocan una constituyente. “Lo que se está presentando es una fantasía jurídica”, dijo.

Adicionalmente, planteó que los asuntos sobre dicho Comité requieren claridad, advirtiendo que “cualquier utilización de la institucionalidad para promover una causa política no sólo deslegitima el proceso, sino que compromete responsabilidades disciplinarias y legales”.

Es más, Wilson Ruiz indicó que está preparando un “paquete de acciones jurídicas” contra los funcionarios que están participando en público en dicho Comité.