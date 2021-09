Por segundo día consecutivo es lanzado otro cohete desde Gaza hacia Israel

Un cohete fue lanzado esta tarde desde Gaza hacia Israel, el segundo disparo de este tipo en menos de 24 horas, que se produce mientras sigue la tensión en la región por la captura entre ayer y hoy de cuatro de los seis presos palestinos que el lunes escaparon de una cárcel de alta seguridad israelí.



El proyectil fue interceptado por el sistema antiaéreo Cúpula de Hierro, sin causar heridos ni daños materiales, e hizo sonar antes las sirenas en el Consejo Regional de Shaar Hanegev y la ciudad israelí de Sderot, colindantes con la Franja, informó el Ejército



El lanzamiento se produjo menos de 24 después de que ayer se lanzara un primer cohete desde el enclave, que también fue interceptado.



Estos incidentes suceden en un contexto de ligera tensión en la región, tras la captura entre la noche de ayer y la mañana de hoy de cuatro de los reos palestinos que el lunes escaparon por un túnel de la cárcel israelí de Gilboa.



La evasión dejó en evidencia el rígido sistema de vigilancia de Israel, causó euforia entre muchos palestinos y derivó en protestas en apoyo de los fugitivos en Cisjordania y Jerusalén Este ocupados.



A estas alturas, las fuerzas de seguridad israelíes siguen con la búsqueda de dos de los reos aún fugados, pendientes de atrapar.



La mayoría de evadidos -cinco de ellos de Yihad Islámica y uno del brazo armado de Al Fatah- cumplían cadena perpetua por terrorismo y eran considerados altamente peligrosos por Israel, que se vio envuelto en un mar de críticas tras una fuga con tintes de película.



Durante los últimos días, el grupo islamista Hamás y la misma Yihad Islámica amenazaron con represalias si los presos sufrían daños durante la captura.



Tras el disparo del cohete de hoy, no trascendió información sobre ninguna facción que lo reivindicara. Ningún grupo armado palestino se atribuyó tampoco la autoría del lanzamiento de ayer, al que el Ejército israelí respondió esta pasada madrugada con ataques aéreos sobre objetivos militares de Hamás en el enclave costero.



Sin embargo, ambos disparos se podrían interpretar en parte como un gesto simbólico de apoyo a los presos fugados.



Estos días hubo temores de que la situación actual derivara en un nuevo repunte de violencia tras la dura escalada bélica entre Israel y Gaza del pasado mayo. Pese a los incidentes recientes, por ahora no ha habido choques violentos de gran envergadura.