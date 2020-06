"Quiero ayudar a la humanidad": enfermero que probó vacuna contra el coronavirus

Joan Pons Laplana es un enfermero español que lleva muchos años viviendo en el Reino Unido. En 2018 fue nombrado "Enfermero del Año" por la prestigiosa revista British Nursering Journal.

A partir de la próxima semana, este enfermero español participará como voluntario en ensayos clínicos para encontrar la vacuna contra el coronavirus que está desarrollando la Universidad de Oxford. Estos primeros ensayos empezaron en abril, y en esta nueva fase más de 10 mil personas serán voluntarias para encontrar la más que requerida vacuna.

"Tardé un día en decidir que me haría las pruebas para la vacuna, me di cuenta que los riesgos eran menos que los beneficios, es para ayudar a la humanidad. Me hicieron un chequeo y me la pusieron" dijo.

Además, contó que "Yo no le dije a mi familia, cuando mi esposa se enteró no me habló por tres días".

Finalmente, explicó que no sabrá hasta dentro de 12 meses si fue efectivo o no.