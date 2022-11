Rajoy garantiza que América Latina es una 'prioridad capital' de su Gobierno

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró que América Latina es una "prioridad capital" de su Ejecutivo, que se ha puesto como objetivo mantener "las mejores relaciones" con la comunidad iberoamericana.









"Para mí es una prioridad capital a la que no voy a renunciar nunca", dijo Rajoy en una entrevista con la Agencia Efe, la primera tras su llegada al poder en diciembre.









El líder conservador explicó que ése fue el primer mensaje que comunicó al nuevo ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo.









Rajoy reconoció la importancia de Europa para España, el marco geográfico en el que se sitúa el país, pero hizo asimismo hincapié en la necesidad de impulsar las relaciones con América Latina "en beneficio de los ciudadanos".









"Creo que podemos hacer muchísimas cosas juntos, en un mundo cada vez más abierto, cada vez más global", recalcó.









Al margen de los nexos económicos y de las inversiones, el jefe del Ejecutivo destacó los innumerables lazos que unen a España con América Latina, región con la que comparte historia, idioma y cultura y a la que han viajado "muchísimos" españoles a lo largo de sus vidas y en distintas etapas de la historia.









En este contexto, recordó que tanto él como su esposa son gallegos y afirmó: "no conozco a ningún gallego que no haya tenido a nadie o que no haya estado en Venezuela, en Colombia, en la República Dominicana, en México y, ya no digamos, en Buenos Aires, que algunos califican como la quinta provincia gallega".









En su entrevista con la Agencia Efe, Rajoy recordó también que España es el segundo país inversor en América Latina.