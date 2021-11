Repase las 10 frases polémicas de Chávez, fallecido en Venezuela víctima de cáncer

El presidente venezolano Hugo Chávez ha muerto este martes 5 de marzo. Será recordado por sus frases que nunca pasaron desapercibidas.









"Felicito desde mi corazón a esos más de ocho millones de venezolanos que votaron por Chávez, más de ocho millones de compatriotas que votaron por la revolución (...)".

7 de octubre de 2012

, tras su triunfo en las elecciones presidenciales 2012.

















El imperialismo nos acusa a nosotros de guerreros o de guerreristas; no somos guerreristas, Irán no ha invadido a nadie, la revolución islámica de Irán no ha invadido a nadie, la revolución bolivariana no ha invadido a nadie, no le hemos lanzado una bomba a nadie [...] ¿Quién ha invadido países y pueblos enteros durante cien años y más? ¿Quién ha lanzado miles y miles de bombas sobre pueblos indefensos, incluyendo bombas atómicas? [...] Queremos respeto a las naciones. Queremos respeto al derecho internacional. Queremos respeto a la autodeterminación de los pueblos.

9 de enero de 2012

, en Caracas, Venezuela, sobre la lucha de Irán y Venezuela contra los gobiernos que no respetan el derecho a la independencia y la libertad.

















Si el clima fuera un banco, ya lo habrían salvado.

17 de diciembre de 2009

, durante la cumbre sobre el cambio climático en Copenhague, en referencia al calentamiento global.









Me consumo y me consumiré de por vida al servicio pleno del pueblo venezolano. Lo haré gustosamente. Me consumiré todo lo que me quede de vida, así lo juro y lo prometo delante de mis hijos y mis nietos.

Domingo, 15 de febrero de 2009

, después del triunfo del referéndum.









Es una victoria de mierda y la nuestra una derrota de coraje.

Miércoles, 5 de diciembre de 2007

; sobre su derrota en el referéndum para la reforma constitucional.

















Tenemos 500 años aquí y nunca nos callaremos, mucho menos ante un monarca.

10 de noviembre de 2007,

después de que el rey de España le mandase callar porque interrumpía el turno del presidente de España, con un memorable “por qué no te callas”.

















"Eres un ignorante, Mr. Danger, eres un burro, Mr. Danger; eres un burro, Mr. Danger; o para decírtelo en mi mal inglés, You are a donkey, Mr. George W. Bush".

11 de agosto de 2006

, en su programa “Aló Presidente”, refiriéndose al presidente George W. Bush.

















Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar. ¡Huele a azufre todavía esta tribuna donde me ha tocado hablar! Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna el señor Presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo «el diablo», vino aquí hablando como dueño del mundo, como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría demás para analizar el discurso de ayer del Presidente de los Estados Unidos.

20 de septiembre de 2006

, durante el Discurso en la LXI Asamblea General de las Naciones Unidas, refiriéndose a George W. Bush.

















Son tiranías disfrazadas de democracia lo que hemos tenidos en estas tierras durante mucho tiempo. Hay que echar abajo las bases del Estado Colonial y construir un nuevo Estado Social, una república nueva que sea expresión del poder constituyente.

23 de enero de 2006

, en el Conferimiento del Doctorado Honoris Causa y la Medalla Mariscal Andrés de Santa Cruz a Chavez en La Paz.









Primero que nada quiero dar buenos días a todo el pueblo de Venezuela, y este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el Regimiento de Paracaidistas de Aragua y en la Brigada Blindada de Valencia. Compañeros: Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros, acá en Caracas, no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra. Oigan al comandante Chávez, quien les lanza este mensaje para que, por favor, reflexionen y depongan las armas porque ya, en verdad, los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros: Oigan este mensaje solidario. Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias. Tras el fracaso del golpe de estado del

4 de febrero de 1992

y su aprehensión por parte de las autoridades, ante las cámaras de Televisión de Venezuela.