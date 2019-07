Todavía puedo plantar un árbol: reina Isabel II

La reina Isabel II, de 93 años, rechazó la ayuda que le ofrecieron para plantar un árbol durante una reciente visita a un instituto de botánica en Cambridge, sur de Inglaterra, donde empuñó la pala y colocó tierra en la planta.



Según informaron este miércoles los medios británicos, ante la oferta, la monarca respondió sonriente a los anfitriones: "No, no, todavía puedo plantar un árbol".



