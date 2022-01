Tribunal Supremo nombrado por el Parlamento venezolano se "instalará" en OEA

Los magistrados designados por el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, para el Tribunal Supremo se "instalarán" como "tribunal en exilio" en una ceremonia en la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 13 de octubre.



"La Corte Suprema de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela en el Exilio está complacida de invitarles a la instalación del Tribunal en Exilio", indica la invitación de los magistrados al evento, a la que tuvo acceso Efe.



En la nota, que no es de la OEA sino de los magistrados, solo se añade que el acto tendrá lugar en el Salón de las Américas, el gran salón de actos de la organización, con sede en Washington.



La OEA no ha enviado, por el momento, ninguna convocatoria a los periodistas para este evento ni tampoco lo incluye en su agenda de octubre.



El Parlamento venezolano designó en julio a 33 magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con la idea de que reemplacen a 33 jueces en ejercicio de esa instancia a la que acusan de servir al Gobierno y cuyos integrantes actuales consideran que fueron nombrados con graves irregularidades.



El grupo de magistrados denuncia que lleva más de dos meses "perseguido" por la Justicia venezolana, con sus miembros dispersos por varios países y embajadas extranjeras en Caracas.



El secretario general de la OEA, Luis Almagro, abordó hoy la configuración de este "tribunal en exilio" con el Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Negret, en una reunión en la sede del organismo en Washington.



Así lo explicó Negret en declaraciones a los periodistas tras la reunión, mientras que Almagro no compareció ni se refirió al asunto de la instalación del tribunal en su mensaje sobre la reunión en la red social Twitter.



"En Bogotá recibí a tres de los magistrados que están en el exilio y sé que el día 13 se va a instalar en el exilio el tribunal aquí en las instalaciones de la OEA", afirmó Negret.



"Vamos a trabajar conjuntamente para que los magistrados puedan ejercer sus funciones en Venezuela. Colombia y todos los defensores hacemos parte de la Federación Iberoamericana (de defensores) y vamos a hacer una presión con la OEA para que pueda instalarse el tribunal en Venezuela", agregó.



Además, explicó que "lo que se va a hacer aquí (en la OEA) es un asunto político, simbólico" y que "de lo que se trata es de que (el tribunal) pueda ejercer sus funciones donde tiene que ser que es en Venezuela y no aquí en Washington".



"Si todos empezamos a hablar de lo mismo, en algún momento Maduro tendrá que permitir la entrada a este tribunal, la idea es que regresen, cómo lo vamos a hacer está por estudiarse, la presión política es importante", añadió.



Esta iniciativa llega en un momento de gran división en la OEA sobre el papel que debe jugar el organismo en la crisis política y social venezolana.



Además hay un enfrentamiento frontal entre Almagro, muy crítico con Caracas, y el Gobierno de Nicolás Maduro, que solicitó abandonar el organismo en abril, lo que no será efectivo hasta 2019.