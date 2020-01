Trump pide "deshacerse" de la embajadora en Ucrania

El presidente Donald Trump ordenó destituir a la embajadora estadounidense en Ucrania, Marie Yovanovitch, una figura clave del juicio político contra el mandatario, según un video divulgado por medios el sábado.

La filmación fue supuestamente hecha en abril de 2018 durante una cena de recolección de fondos y divulgada a los medios por el abogado Lev Parnas; socio del abogado de Trump, Rudy Giuliani.

Parnas y el empresario Igor Fruman son considerados protagonistas de la supuesta campaña de Trump para presionar a Ucrania a perjudicar la reputación del demócrata Joe Biden, un potencial oponente del mandatario en las elecciones de noviembre.

Parnas y Fruman fueron procesados en octubre por transgredir normas de finaciamiento de campañas electorales.

El tema es uno de los elementos centrales del juicio político contra el presidente que se está desarrollando en el Senado.

La orden para destituir a la diplomática fue dada por Trump luego que Parnas le dijo que se había convertido en un obstáculo y que públicamente había menospreciado al presidente.

"¡Desháganse de ella”, dice Trump en la filmación supuestamente dirigiéndose a un asesor de la Casa Blanca!

"¡Échenla mañana ¡No me importa”, exclama Trump! "Háganlo", ordena.

En noviembre la diplomática fue interrogada largamente en el Congreso sobre sus relaciones con aliados del presidente a los que ella acusa de socavar la política exterior estadounidense en Ucrania.

En esas audiencias dijo fue sometida a una "dolorosa" campaña de calumnias antes de ser destituida abruptamente

