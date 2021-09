Abren indagación contra cuatro senadores por el caso de Centros Poblados

Tras recibir dos denuncias distintas de dos veedurías ciudadanas en las que se pide investigar supuestas intervenciones para que no se caducara un contrato del Ministerio de las TIC, la Sala De Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar contra los senadores Armando Benedetti, Antonio Luis Zabaraín Guevara, Daira de Jesús Galvis Méndez y Mauricio Gómez Amín.



Los senadores fueron mencionados en las denuncias que recibió la Sala de Instrucción. Una de ellas fue presentada por Henry Antonio Anaya Arango, de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común; y la otra por Pablo Bustos Sánchez, de la Red de Veedurías de Colombia RED VER.

El pasado lunes 27 de septiembre, la exministra de las TIC, Karen Abudinen, aseguró que el senador Benedetti la llamó para sugerirle que en vez de caducar el contrato, lo cediera. “Senador: Le refresco la memoria. Usted sí me llamo, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: Caducar el contrato. Yo no negocio, ni cedo ante corruptos”, escribió en su cuenta de Twitter.