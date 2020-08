Corte escuchará al exfiscal Eduardo Montealegre en el caso de la masacre de El Aro

Por orden del despacho del magistrado de la Sala de Instrucción, Cesar Reyes, a través de un auto de fecha 14 de agosto, la Corte Suprema citó a versión libre al ex Presidente Alvaro Uribe dentro del proceso que se adelanta por la masacre de El Aro de 1997 -declarada como crimen de lesa humanidad por el mismo tribunal-. En esa misma citación, pero no por petición de la defensa, solicitó escuchar al ex Fiscal General, Eduardo Montealegre y al ex vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo.



La citación del ex Presidente Uribe está programada para el próximo 15 de septiembre, y fue solicitada por la defensa del ex Mandatario la cual también pidió que se escuchara a Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy; Carlos Enrique Velez, alias Victor; Jaime Jaramillo Panesso; al Mayor (r) Jorge Humberto Gonzalez; Hamilton Mosquera; José Evert Veloza, alias HH; Monseñor Julio Cesar Vidal, Euridice Cortes, alias Diana, Edwar Cobos Telles, alias Diego Vecino.

Dice el auto de la Corte, que dicho proceso se encuentra en etapa de recaudo de pruebas, “las presentes diligencias se encuentran en etapa previa, de suerte que con el propósito de establecer si los hechos denunciados en contra del senador Álvaro Uribe Vélez han tenido ocurrencia, así como establecer quién o quiénes son los presuntos responsables, se dispone continuar con el recaudo de prueba documental y testimonial que resulta pertinente, conducente y útil para verificar los elementos fácticos denunciados".

Por su parte, la Sala ordenó escuchar al ex Fiscal General, Eduardo Montealegre y al ex vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo; la ciudadana Libanesa Giselle Jaler, alias la mona Jaler; a los ex paramilitares, Edison Herrera alias el Canoso; José Miguel Gil, alias Federico; Juan Carlos Sierra, el Tuso; Elmo José Marmol, Giovanny Cadavid; Maximo Cuesta Valencia; al llamado instructor de paramilitares, Arturo Salom Rueda, alias JL; al sacerdote Padre Leonidas Moreno, y dos víctimas: Rosa Maria Posada y Gloria Cuartas Montoya.