Corte tumba la nueva forma de financiación del alumbrado público

La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó una disposición del Plan de Desarrollo que señalaba que los costos del alumbrado público podían ser recuperados por los municipios o distritos, a través de una contribución especial cobrada a algunos usuarios.

De acuerdo con el artículo 191 del plan, dicha contribución podía cobrarse a quienes consuman energía eléctrica, bien sea como usuarios del servicio público domiciliario o como auto generadores, y a los propietarios de los predios que se encuentren dentro de la jurisdicción del respectivo municipio o distrito.

El artículo fue demandado por el ciudadano Adiel Carrascal Robles, quien consideraba que la norma violaba la Constitución.