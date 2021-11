El llamado de atención a la Fiscalía en el caso Interbolsa

En el fallo absolutorio el juzgado hace un llamado de atención a la Fiscalía General de la Nación, "toda vez que no resulta razonable lo que está sucediendo en el interior de tan digna Entidad, misma que por mandato constitucional tiene a su cargo adelantar el ejercicio de la acción penal. Pues en casos de tan importante magnitud, como los son los denominados casos de connotación nacional, y así mismo los mal llamados ordinarios, están quedando en la impunidad. Pues la labor investigativa y de acusación ejercida por el Ente Acusador es mínima, a tal punto que al momento de emitirse el sentido del fallo, los Jueces de la Republica no cuentan con los elementos suficientes para condenar a los presuntos responsables de las conductas punibles, viéndose en la obligación de absolver y no porque sean inocentes los presuntos responsables, sino por falta de compromiso y demostración por parte de la Fiscalía".

El funcionario calificó de imitante y vergonzoso tener que proferir una sentencia en derecho y legalidad que no se ajusta a la realidad, "pues es evidente que en ciertos casos existe una responsabilidad evidente por parte del acusado, pero que la Fiscalía por su lacónica pedagogía, actualización jurisprudencial, estudio constante y materialidad del ejercicio penal, evitan el ético y correcto desempeño de la Judicatura, para luego enmendar su error

interponiendo investigaciones en contra del Juez que profirió dicha sentencia".

En la decisión, el juez precluyó la investigación contra ambas mujeres por los delitos de concierto para delinquir y administración desleal.

También, las absolvió por los delitos de estafa agravada y manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro nacional de valores e intermediarios.