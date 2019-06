El relato de Francisco Uribe Noguera hermano del confeso asesino de Yuliana Samboní

El hermano de Rafael Uribe Noguera, dijo que su esposa Laura recibió una llamada del Gaula de la Policía en el que le informaban sobre su carro, el cual estaba involucrado en el rapto de una menor.



Francisco va al edificio de su hermano, Rafael, quien tenía en su poder la camioneta de su esposa.

Dijo que se subió por el balcón del edificio Equus 66, al apartamento de Rafael porque su hermano no les abria la puerta a él y a su hermana Catalina Uribe.



"Yo me subí al muro, empiezo a decir, Rafael contesteme donde esta..".

Dice que encuentra a su hermano en el otro balcón del apartamento.



"Ahí abro la puerta y agarro a Rafael, me entra una ira absoluta, sobre todo porque la niña que estaban buscando tenía la edad de mi hija mayor. Lo cojo de los brazos, los empujo con toda mi fuerza, y ahi le empiezo a gritar de todo, le digo que es un hijueputa, le pregunto que donde esta la niña, le digo que en el carro vi un zapatico, le digo que lo voy a matar....me doy cuenta que ese no era Rafael, tenía los ojos vidriosos, casi como si tuvieran una tela en los ojos..."

Dijo que Rafael le asegura en ese momento que no sabe de qué niña le habla.

"Lo único que el me dice es que cual niña, que no sabe de que le estoy hablando..."



Relató que en el apartamento habia rastros de polvo blanco, " se me ocurrió que era la cocaína que el me dijo había consumido."

Francisco aseguró que su hermano le dijo que la niña se había bajado en la calle 65 con circunvalar y que ahí se le había caído su zapato dentro de la camioneta.

Llama al abogado Juan David Riveros y este le dice que sí se puede llevar a Rafael a la clínica y que debe llamar a las autoridades.

Entre lágrimas, Francisco asegura que se dirige a la clínica con Rafael en un taxi y ahí recibe una llamada de la Policía. Luego Rafael le confiesa el crimen.

"Es el capitán Niño, me pregunta que donde estoy, le dije que llevaba a Rafael a una clínica y que iba en un taxi, que luego lo llamaba...subimos por la 134 y empezando a subir Rafael se agacha y me dice pasito que me va a decir la verdad. Y me dijo, yo mate a la niña.... Y si la vida se me había puesto al reves, ahí se me acabo la vida y simplemente me puse a llorar ahí en el taxi."

Francisco cuenta que después de la confesión de Rafael, le dijo a su hermano: "usted es un hijueputa, lo odio, usted se tiro su vida y se va a morir en la cárcel. Rafael solo me contesto, yo sé."



Le pregunta que cómo la mato y dice que Rafael le dijo que fue un accidente.

"Me dijo que la niña estaba gritando mucho en el carro, le tapo la boca y se murió." Y agregó además que Rafael le dijo que le había quitado la ropa a la menor.



Cuenta que estando en la clínica le contó al Gaula que Rafael había dicho que la niña estaba muerta y que había escondido el cuerpo debajo del jacuzzi.

Francisco manifestó que después de los eventos su vida se fue para abajo, recibió amenazas, le dijeron que la Fiscalía lo estaba investigando por manipular la escena de los hechos.

"Ya no podía ni llevar a mis niñas al colegio, cerré mis redes sociales, veía las noticias."



Por ultimo dijo que aún se pregunta porqué el día de los hechos no llamo al Gaula inmediatamente encontró a Rafael.



"Llevo 3 años preguntándome eso, después de la guerra todo el mundo es general...fue después de que Rafael me dice que mató a la niña, que yo dije tengo que matar al Gaula."