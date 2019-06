Continua juicio en contra de hermanos de Rafael Uribe Noguera

En el juicio que se adelanta contra Catalina y Francisco Uribe Noguera, hermanos de Rafael Uribe Noguera el confeso asesino de la niña Yuliana Samboní, la Fiscalía reveló el testimonio de Laura Arboleda, esposa de Francisco y dueña de la camioneta que manejaba Rafael el día del homicio de la menor.

Arboleda dijo que salia de un bazar en el colegio Gimnasio Moderno cuando la llamó un agente del Gaula quien le dice que su carro estaba involucrado en la desaparición de una menor.



"Yo inmediatamente dije esto es una llamada millonaria", luego le pasa el teléfono a su esposo. "Cuando Francisco cuelga me dice que porqué no mejor me voy para la casa con las niñas".

Dice que se fue con Catalina a buscar a Rafael a Equus 66 a ver si el carro estaba parqueado y asegura que el vigilante le dijo que no estaba.

Unas horas después Francisco le dice que "el carro no aparece y parece que está metido en un tema de una niña chiquita que no aparece".

Dijo además que los papás de Rafael estaban angustiados por la situación.



"Empezábamos a ver y dijimos 'este tipo no aparece'. Mi suegro estaba pálido sin poderse mover".



Dice que hubo varias llamadas con Francisco, entre ellas una en la que le pide el numero del abogado Juan David Riveros y otra en la que le dice que "la niña se bajó del carro”.

Por otro lado también se presentó el testimonio de Martha Yolanda Rojas, esposa de Fernando Merchán, el vigilante del edificio de Rafael.

Dijo que Rafael "le dijo a Fernando que no quería ser molestado en su apartamento".



Tambien declaró Nini Johana Ruíz, quien trabaja frente al edificio Equss 66, aseguró que vio a Catalina peleando con el vigilante y pidiendole que la dejara entrar al apartamento de Rafael de forma "desesperada".