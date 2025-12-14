Registrador confirmó que habrá biometría facial en más de 60 mil puestos de votación en el 2026. Foto; W Radio.

Bucaramanga

Bucaramanga por primera vez está teniendo unas elecciones atípicas tras la salida de Jaime Andrés Beltrán de este cargo por doble militancia. La jornada electoral se está realizando sin contratiempo y fue el registrador nacional, Hernán Penagos, quien hizo la apertura de las urnas para este día.

No nos dejaremos amenazar: Petro ordenó a FF.MM. y Policía atacar a ELN tras anuncio de paro armado

En Bucaramanga se está realizando una prueba piloto de registro biométrico facial en cinco puestos de votación y desde uno de ellos, el registrador confirmó que habrá más de 60 mil puestos de votación con este sistema para las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año.

Australia dice que “ataque terrorista” en Sídney con 12 muertos fue contra comunidad judía

“Aquí trajimos cerca de 100 equipos electrónicos para el registro biométrico, se está trabajando con muchos elementos para que se garantice la transparencia en los procesos electorales”, indicó el registrador Penagos.

Trump advirtió al presidente Gustavo Petro: “Es el siguiente”

Además, dijo el registrador que se tienen todas las garantías para el desarrollo de la jornada electoral en Bucaramanga, que son las últimas elecciones atípicas que se realizan este año en el país.