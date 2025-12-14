No nos dejaremos amenazar: Petro ordenó a FF.MM. y Policía atacar a ELN tras anuncio de paro armado

En medio del anuncio de un paro armado del ELN con alcance nacional, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en X, dejó claro que el Estado responderá con toda su capacidad para proteger a la población. El mandatario afirmó que las intimidaciones no van dirigidas a actores externos, sino directamente contra el país y su proyecto histórico.

“Estas no son amenazas a Trump, son amenazas a Colombia y al proyecto de Bolívar de la Gran Colombia”, señaló Petro, advirtiendo que el ELN traicionó cualquier pretensión revolucionaria al alejarse del pueblo y vincularse con estructuras del narcotráfico internacional.

Petro añadió que el ELN nunca entendió que “lo más revolucionario” era unir el “amor eficaz” de Camilo Torres Restrepo con la paz del país, y aseguró que hoy su accionar está más cerca de “mafias mexicanas y albanesas” que de las causas populares. Por eso, para el mandatario, la decisión de entregar la revolución al narcotráfico es “irreversible y dañina”.}

El presidente fue categórico al anunciar la respuesta oficial: “La orden dada a la fuerza pública de Colombia es atacar al ELN y defender al pueblo de Colombia ante cualquier amenaza externa”. Según explicó, la paz en el Caribe es condición esencial para avanzar en un proyecto de integración regional como la Gran Colombia, algo que —dijo— es imposible bajo la violencia armada.

Petro también envió un mensaje directo a la ciudadanía, llamando a no dejarse intimidar en esta temporada de fin de año. “Al pueblo de Colombia le solicito en todos los lugares del territorio nacional salir a la fiesta de navidades sin miedo”, expresó, al advertir que el terror es una herramienta de dominación.

“El miedo paraliza y no nos dejaremos amenazar ni por potencias extranjeras ni por traquetos vestidos de revolucionarios”, concluyó el mandatario, remarcando que “el dueño de Colombia es el pueblo de Colombia”.