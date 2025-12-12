ELN anunció paro armado de 72 horas en todo el país: va del 14 al 17 de diciembre

ELN anunció un paro armado nacional de 72 horas que iniciaría el domingo 14 de diciembre a las 6:00 de la mañana y finalizaría el 17 de diciembre. Esto ante las posibles intervenciones de Estados Unidos en Colombia, América Latina y el Caribe.

“Las fuerzas populares colombianas protestamos contra las amenazas de intervención imperialista en nuestro país, como una nueva fase del plan neocolonial de Trump, que pretende hundir aun más sus garras en territorios de América Latina y el Caribe”, asegura esta organización criminal.

Más información El Gobierno Nacional deja abierta la posibilidad de bombardeos en la región del Catatumbo

Tras lo anterior, indican que “en contra de la intervención imperialista y de los dictados de la oligarquía vende Patria, decretamos: Un paro armado de 72 horas, que inicia el 14 de diciembre del 2025 a las 6 am y termina el 17 de diciembre del 2025 a las 6 am”.

Piden además a todos los colombianos: “no se mueva por las carreteras y ríos navegables”.

Sin embargo, aseguran que “respetarán los civiles y sus bienes y harán respetar nuestro accionar contra los saboteadores”.

Concluyen indicando que “es necesario que los civiles no se mezclen con militares para que eviten accidentes”.