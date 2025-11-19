Atentado en vía Medellín - costa Caribe obligó al cierre total de la troncal

Este 19 de noviembre, la detonación de un artefacto explosivo en la vía que comunica a Medellín con la costa Caribe ocasionó el cierre total de la troncal a la altura del sector Ventanitas, en el tramo Los Llanos – Tarazá.

La Policía de Tránsito y Carreteras aseguró que el atentado ocasionó el levantamiento total de la calzada en el kilómetro 42+ 150.

Por ahora no se tiene reporte de personas lesionadas como resultado del ataque, cuya autoría tampoco se ha determinado. No obstante, las autoridades advierten que en esta zona se ha identificado presencia de las disidencias de los frentes 36 y 18 de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo.

