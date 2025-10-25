“El presidente de Colombia es un líder del narcotráfico”: Trump respondió a corresponsal de W Radio
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ratificó este viernes en señalar el presidente de Colombia, Gustavo Petro, como “un líder del narcotráfico”.
Antes de abordar el Marine One para iniciar su traslado al Air Force One en su viaje a Asia, cuya primera parada es Malasia, el presidente norteamericano respondió a una pregunta del corresponsal de W Radio, Juan Esteban Silva, en la que se ratificó en los señalamientos diciendo: “Sí, es un líder del narcotráfico. El presidente de Colombia es un líder del narcotráfico”.
El presidente Donald Trump había señalado que retiraría toda la ayuda que Estados Unidos envía a Colombia luego de llamar a su homólogo colombiano “matón y un mal tipo”.
“A partir de hoy hemos suspendido todos los pagos a Colombia”, había dicho Trump a los periodistas en la Oficina Oval.
De igual manera, señaló a Petro de fabricar “muchas drogas”.