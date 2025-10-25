“El presidente de Colombia es un líder del narcotráfico”: Trump respondió a corresponsal de W Radio

Banderas de EE.UU. y Colombia, Donald Trump y Gustavo Petro. Fotos: Getty Images / (Photo by Sarah L. Voisin/The Washington Post via Getty Images) / (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ratificó este viernes en señalar el presidente de Colombia, Gustavo Petro, como “un líder del narcotráfico”.

Lea más: Presidente Petro reaccionó a su inclusión en Lista Clinton: “Ni un paso atrás y jamás de rodillas”

Le puede interesar Petro denuncia que CIA y la DEA podrían buscar una extracción suya para meterlo “allá en una cárcel”

Antes de abordar el Marine One para iniciar su traslado al Air Force One en su viaje a Asia, cuya primera parada es Malasia, el presidente norteamericano respondió a una pregunta del corresponsal de W Radio, Juan Esteban Silva, en la que se ratificó en los señalamientos diciendo: “Sí, es un líder del narcotráfico. El presidente de Colombia es un líder del narcotráfico”.

El presidente Donald Trump había señalado que retiraría toda la ayuda que Estados Unidos envía a Colombia luego de llamar a su homólogo colombiano “matón y un mal tipo”.

Lea también: Bancos empiezan a bloquear productos financieros a Petro y Benedetti tras quedar en la lista OFAC

“A partir de hoy hemos suspendido todos los pagos a Colombia”, había dicho Trump a los periodistas en la Oficina Oval.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

De igual manera, señaló a Petro de fabricar “muchas drogas”.

Esto dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump: