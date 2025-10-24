Candidatos reaccionan a inclusión de Petro en Lista Clinton: “Ni Samper se atrevió a tanto”

Este viernes, 24 de octubre, se confirmó que el presidente Gustavo Petro fue incluido en la Lista Clinton (OFAC) por el Gobierno de los Estados Unidos, en cabeza de Donald Trump, mediante de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

Lea más: “Gringos go home”: Benedetti responde a EE.UU. tras ser incluido en la Lista Clinton

La medida también incluye a la primera dama colombiana Verónica Alcocer, al ministro del Interior, Armando Benedetti, y al hijo mayor del mandatario, Nicolás Petro Burgos.

Le puede interesar Estados Unidos incluyó a Petro, Verónica Alcocer, Benedetti y Nicolás Petro en Lista Clinton

Al respecto, ya se han producido varias reacciones políticas. La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, aseguró: “Deben ser suficientes y reveladoras las pruebas que tiene el Gobierno de los Estados Unidos (…) ojalá el pueblo colombiano y el mundo se enteren de qué transacciones financieras llevaron a Gustavo Petro a la presidencia, con qué aliados del narcoterrorismo”.

#NoticiaW | “Deben ser suficientes y reveladoras las pruebas que tiene el Gobierno de los Estados Unidos (…) ojalá el pueblo colombiano y el mundo se enteren de qué transacciones financieras llevaron a Gustavo Petro a la Presidencia, con qué aliados del narcoterrorismo”, dijo la… pic.twitter.com/AAzmsJFaPB — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 24, 2025

Por su parte, el exministro TIC y precandidato presidencial Mauricio Lizcano hizo un llamado a buscar salidas diplomáticas, e hizo la siguiente propuesta: Que el presidente de Brasil, Lula da Silva, sea mediador de Colombia ante EE.UU. para desescalar la tensión diplomática.

#NoticiaW | Precandidato presidencial y exministro de las TIC, Mauricio Lizcano, propone que el presidente de Brasil, Lula da Silva, sea mediador de Colombia ante EE.UU. para desescalar la tensión diplomática luego de que el presidente Gustavo Petro fuera incluido en la Lista… pic.twitter.com/9sSTNIzez7 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 24, 2025

La periodista y también precandidata Vicky Dávila dijo al presidente Gustavo Petro: “Usted es el único responsable de estar ahora en la Lista Clinton (…) usted es el mejor aliado de Nicolás Maduro, jefe del cartel de los Soles”.

#NoticiaW | “Usted es el único responsable de estar ahora en la Lista Clinton (…) usted es el mejor aliado de Nicolás Maduro, jefe del Cartel de los Soles”, dijo la precandidata Vicky Dávila al presidente Gustavo Petro tras ser incluido en la lista OFAC. pic.twitter.com/BqTR9hcDwQ — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 24, 2025

En la misma línea, el exministro del Interior y precandidato Daniel Palacios dijo que se trata de un hecho sin precedentes: “Ni Samper se atrevió a tanto. Tenemos hoy el primer presidente de la República de Colombia que ha sido incluido en la Lista Clinton. Esto es de absoluta gravedad y la pregunta tiene que ser ¿qué saben los Estados Unidos?”.