Presidente Petro reaccionó a su inclusión en Lista Clinton: “Ni un paso atrás y jamás de rodillas”

El presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X (antes Twitter) después de que este viernes 24 de octubre se conociera que tanto él como varios de sus allegados fueron incluidos en la Lista Clinton.

Además del presidente Gustavo Petro, también fueron incluidos en la Lista Clinton la primera dama,Verónica Alcocer; el ministro del Interior, Armando Benedetti; y el exdiputado Nicolás Petro, hijo mayor del presidente.

Así lo confirmó el mandatario, al escribir que, “efectivamente, la amenaza de Bernie Moreno se cumplió: yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC”.

El presidente Gustavo Petro también aseguró que su abogado defensor será el jurista estadounidense Dany Kovalik.

“Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del Gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína”, escribió el presdidente Petro al criticar la medida.

Al final, concluyó su mensaje diciendo: “Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”.

Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC.



Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EEUU.



Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 24, 2025

Armando Benedetti reaccionó tras su inclusión en Lista Clinton

En respuesta, el ministro Armando Benedetti reaccionó a la decisión a través de su cuenta de X (antes Twitter): “Por haber defendido la dignidad del país y que el presidente @petrogustavo no es un narcotraficante, me meten en la lista OFAC sin yo haberlos agredido (sic)”, escribió.

Para el ministro, esta decisión “demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista”.

“En este país nadie se cree el cuento de que yo soy narcotraficante. Nunca he entrado a la casa de un solo narcotraficante. Para Estados Unidos, un pronunciamiento no violento es igual que ser narcotraficante. Gringos go home”, agregó.

Por haber defendido la dignidad del país y que el presidente @petrogustavo no es un narcotraficante, me meten en la lista OFAC sin yo haberlos agredido. Eso demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista. En este país nadie se cree el… — Armando Benedetti (@AABenedetti) October 24, 2025

Escuche W Radio en vivo: