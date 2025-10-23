“Que nos digan cuáles ayudas o que las quiten”: Benedetti responde a Trump

En medio de la tensión diplomática que viven Colombia y Estados Unidos, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que es necesario lograr una comunicación con el presidente Donald Trump, para explicarle la situación social y política de Colombia antes de que emita juicios de valor en contra del país.

Benedetti explicó: “Yo lo que creo es que el presidente Trump no conoce bien al presidente Petro, ni al país, ni donde geográficamente queda Colombia, y se deja llevar por algunas personas cercanas que solamente escuchan a la derecha colombiana. Lo que hace que crea una cantidad de argumentos infundados”.

Sobre la decisión de Donald Trump de suspender giros económicos a Colombia. “Que nos digan cuáles son las ayudas, o que las quiten: esas ayudas no son ayudas, es una plata que mandan para que se contrate con empresas gringas, para que ellos mismos yo con yo se contraten para una guerra contra la droga fallida”.

Para el ministro, Colombia y Estados Unidos se necesitan mutuamente, “ellos son los mayores consumidores y nosotros los mayores productores, es necesario lograr un entendimiento”.

Así mismo, indicó que la lucha contra el narcotráfico sigue y no va a parar por ningún motivo. Por otro lado, aclaró que la marcha convocada por el presidente Petro el próximo viernes no es ni a favor ni en contra del mandatario estadounidense, “es realmente para defender la dignidad y la soberanía colombiana”

