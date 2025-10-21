¿Qué es la Lista Clinton? Gustavo Petro sería incluido, según senador de EE.UU.

El senador republicano Bernie Moreno, nacido en Colombia, aseguró que el presidente Gustavo Petro, su familia y personas cercanas serían agregados a la Lista Clinton, un mecanismo de prevención y detección de lavado de activos y financiación del terrorismo, según lo expone la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

Moreno anunció que la administración Trump avanzará con las sanciones luego de los resultados de investigaciones que vinculan a Petro con supuestas redes de narcotráfico.

Asimismo, el republicano recordó que la doctrina de Donald Trump es liberar a las Américas de las drogas ilegales mortales, de los carteles del narcotráfico y de políticos corruptos.

Además, el presidente estadounidense acusó de manera directa a Gustavo Petro de ser “un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas" en Colombia.

Trump también aseguró que el narcotráfico se ha convertido “en el mayor negocio de Colombia, por lejos”, y señaló al mandatario de Colombia de “no hacer nada por detenerlo”. Por eso, anunció la suspensión de millonarios pagos y subsidios que Estados Unidos a Colombia.

¿Qué es la Lista Clinton?

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC), oficina del Departamento del Tesoro de ese país, es la entidad encargada de identificar a países, terroristas y narcotraficantes que puedan ser objeto de sanciones, de acuerdo con las leyes de EE.UU.

La Lista Clinton es una referencia o guía que tienen los países para identificar estos actores ilegales.

¿Cómo consultar nombres de personas y empresas en la Lista Clinton?

A través del portal de la UIAF, las personas pueden consultar nombres de personas naturales o jurídicas que puedan estar en la Lista Clinton, también conocida como OFAC.

Para ello, tiene que ingresar aquí → https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

Llene el formulario y haga clic en ‘Search’.

En la página de la UIAF también podrá consultar la lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las resoluciones de ese organismo.