Presidente del América de Cali confirma salida del equipo de la Lista Clinton

El presidente del América de Cali, Orestes Sangiovanni, confirmó a La W que este miércoles se entregará el documento que confirma que el equipo del Valle del Cauca salió de la lista de empresas y organizaciones señaladas de tener vínculos con el narcotráfico.



“Oficialmente tenemos un aporte del doctor Luis Valero en el cual se hace referencia a que el gobierno de Estados Unidos, en comunión del Gobierno de Colombia, y coordinadas las agendas con el doctor Andrés Botero, en Cali, 3 de abril, se hará la entrega de la carta de exclusión del América de Cali de la Lista Clinton”, señaló.



Según el dirigente deportivo, la salida de la lista se dio después de que el club de fútbol cumplió todos los protocolos, tareas y exigencias del Gobierno del país norteamericano.



“Este es el punto de partida de una reconstrucción, ya no jurídica, ya no social del América, sino económica y deportiva para que la institución vuelva a ser lo que en algún momento enamoró no solo a nacionales sino también a extranjeros”, señaló.



Esta lista es emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y fue creada por el presidente Bill Clinton como parte de una medida en la guerra contra las drogas y el lavado de activos.



