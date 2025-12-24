Tefa Correa y Kami con K presentaron su último sencillo “Déjame Ser”, una canción de tropipop urbano

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Tefa Correa, cantautora y coach inspiracional, junto a su hermana, Kamila Correa conocida como Kami con K, quien también es periodista de W Radio, estuvieron en los micrófonos de La Hora del Regreso para hablar sobre su último lanzamiento "Déjame Ser".

Tal como señalaron, el origen del proyecto se remonta a 2011, año en el que ambas comenzaron a escribir esta canción que refleja su esencia e infancia. Tefa, por su parte, comentó que utiliza el arte como un motor para la transformación personal, Kamila, por otro lado, deja ver otra faceta más allá de su trabajo.

La producción del video musical de la canción destaca por su carácter íntimo y cercano, pues el vestuario fue confeccionado a medida por su abuela, el videoclip integra imágenes reales de su niñez para resaltar la curiosidad y el juego, así como la letra invita a amar al otro sin condiciones, aceptando al otro como es.

La elección del tropipop urbano es para honrar los sonidos que marcaron su adolescencia, adaptándose a lo contemporáneo.

Para Tefa, este lanzamiento es parte de un EP de seis canciones, que aborda temas críticos, como la depresión y la ansiedad, utilizando la música como un vehículo de sanación. Al compartir su historia, las hermanas Correa proponen que la búsqueda de la autenticidad es el proyecto más relevante de la vida.

